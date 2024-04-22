Энзимный пилинг лица: возможности и ограничения для здоровой кожи

Энзимный пилинг лица — механизм обновления кожи, использующий ферменты для улучшения ее состояния.
Энзимы, такие как папаин, бромелайн и фицин, содержащиеся в растениях и бактериях, ускоряют процесс регенерации кожи, обеспечивая глубокое очищение и омоложение. Процедура способствует удалению мертвых клеток, уменьшает поры, выравнивает текстуру кожи и улучшает ее тон. Энзимный пилинг рекомендуется для борьбы с мелкими морщинами, пигментными пятнами, расширенными порами и угревой сыпью.
Однако он противопоказан при инфекционных воспалениях, новообразованиях, травмах, беременности и аллергических реакциях.
Два способа посева бархатцев позволят наслаждаться цветением.