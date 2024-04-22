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Энзимный пилинг лица: возможности и ограничения для здоровой кожи

Энзимный пилинг для лица

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Энзимный пилинг лица — механизм обновления кожи, использующий ферменты для улучшения ее состояния.

Энзимный пилинг для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Энзимы, такие как папаин, бромелайн и фицин, содержащиеся в растениях и бактериях, ускоряют процесс регенерации кожи, обеспечивая глубокое очищение и омоложение. Процедура способствует удалению мертвых клеток, уменьшает поры, выравнивает текстуру кожи и улучшает ее тон. Энзимный пилинг рекомендуется для борьбы с мелкими морщинами, пигментными пятнами, расширенными порами и угревой сыпью.

Однако он противопоказан при инфекционных воспалениях, новообразованиях, травмах, беременности и аллергических реакциях.

Пилинг💦 кому? какой? зачем?💦 кислотные, энзимные, механические пилинги💦 #пилинг #пилинглица
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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