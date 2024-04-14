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Семь дней стиля: улыбка радуги на волнах роскоши

Эксперты поделились секретами создания стильных образов в стиле "тихой роскоши" на каждый день недели

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Влияние ухоженных волос на общий образ человека трудно переоценить. Идеально подобранная укладка может придать облику изысканности и дороговизны. Принцесса Диана, даже в повседневной жизни, благодаря своей безупречной укладке волос, всегда была образцом стиля.

Эксперты поделились секретами создания стильных образов в стиле "тихой роскоши" на каждый день недели
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В повседневной суете не всегда легко найти время и силы для создания идеальной прически. Команда экспертов сети магазинов по уходу за собой "Улыбка радуги" призвана помочь с легкостью создавать безупречные образы в стиле "тихой роскоши" на протяжении всей недели.

В понедельник предлагается примерить на себя голливудскую волну — классическую и элегантную укладку, которая придает чувство звезды красного ковра.

Во вторник предлагается объемный пучок — выбор настоящей леди, который делает образ утонченным и стильным.

Среда предлагает естественные локоны с заколкой — легкие и расслабленные пряди, которые придают образу игривости и небрежности.

Четверг приносит гладкий хвост — смелый и элегантный выбор, который придает уверенности и силы.

Пятница предлагает прямые волосы с подкрученными кончиками — модную и женственную укладку, которая подчеркивает безупречный вкус.

Выходные предлагают заботу о волосах и восстановление после недельных нагрузок, чтобы вновь сиять ухоженными и блестящими как звезда.

 

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ✨ 5 ИДЕЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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