Шесть упражнений для идеальной формы

Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый год, с приближением лета, мы начинаем задумываться о нашей форме, о пляже, о том, как будут выглядеть наши ноги и руки. Однако мы убеждаем вас не комплексовать — каждое тело прекрасно. Мы предлагаем шесть упражнений, которые помогут укрепить ваши мышцы, подготовиться к пляжному сезону, совместно с экспертом, которому вы можете доверять.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Яна Репринцева, основательница сети фитнес-студий Reshape, делится эффективными и полезными упражнениями, которые при регулярном выполнении помогут достичь желаемой формы. Но, конечно, не забывайте о посещении студии и работе с тренером!

Перед тем как начать комплекс упражнений, рекомендуется выполнить разминку для подготовки мышц, суставов и связок, чтобы избежать травм.

Для выполнения тренировки потребуются две гантели. Упражнения следует выполнять по 12-16 повторений в каждую сторону, при этом контролируя дыхание.

Латеральный выпад + скручивание: стойте прямо с гантелью в правой руке. На выдохе делайте шаг влево, сгибая колено, и наклоняйтесь вперед, тяните гантель к левой ноге, разворачивая корпус влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Затем перехватите гантель обеими руками и сделайте скручивание вправо. Вернитесь в исходное положение.

Хип-хинч: стойте прямо с гантелями в руках. Наклонитесь вперед, отводя таз назад. На вдохе вытяните руки вперед, на выдохе сведите локти за спиной. Вернитесь в исходное положение.

Пресс: лягте на спину, поднимите правую ногу и обнимите её руками, округляя плечи. Поднимите лопатки от пола, поясницу прижмите к полу. Поменяйте ногу через 16-20 повторений.

Ягодичный мост: лягте на спину, согните ноги в коленях. На выдохе поднимите таз от пола, не прогибая поясницу. На вдохе вернитесь в исходное положение.

Присед + хинч: стойте с гантелью в левой руке. На выдохе делайте хинч на правой ноге, на вдохе вернитесь в исходное положение. Перехватите гантель и выполните присед. Повторите упражнение на другой ноге.

Упражнение на все тело с акцентом на пресс: стойте в позе "планка". На выдохе коснитесь левой рукой правой ноги. Вернитесь в исходное положение и сделайте то же самое в другую сторону.

ПОДТЯНУТОЕ ТЕЛО за неделю | моя тренировка на все тело✨