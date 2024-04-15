Правда о сне в бюстгальтере: влияет ли это на сохранение формы груди?

Сон в бюстгальтере: действительно ли это вредно для здоровья?

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Вредит ли ношение бюстгальтера во время сна? Мнения разделились. Те, кто предпочитает оставаться в нем на ночь, утверждают, что это помогает с проблемой обвисания молочных желёз, в то время как другие считают, что грудь нуждается в свободе после дня в ограничении. Какой же подход верный? Эксперты портала byrdie.com сегодня ответят на этот вопрос.

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Мнение в этом вопросе разделились. Доктор Лаки Сихон, специалист по фертильности, утверждает, что сон в бюстгальтере может снизить дискомфорт, связанный с набуханием груди из-за различных причин, включая гормональные изменения или грудное вскармливание.

Но есть ли доказательства того, что ношение лифчика в постели может предотвратить потерю упругости груди? Доктор Хизер Ричардсон, хирург молочной железы, отмечает, что не существует доказательств того, что дополнительная поддержка в ночное время влияет на упругость кожи. Она говорит, что генетика и образ жизни играют большую роль в сохранении формы груди.

Что касается негативных эффектов, сон в бюстгальтере не вызывает серьезных проблем, таких как ухудшение кровообращения или риск развития рака молочной железы, подтверждает Сихон. Но грязный бюстгальтер может вызвать раздражение кожи или появление прыщей из-за накопления масла и пота.

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