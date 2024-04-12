Решаем проблему опущенных век: семь популярных процедур для молодого взгляда

Популярные методы подтяжки век: от ботокса до хирургии

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С течением времени опущенные веки становятся проблемой, с которой сталкиваются как молодые, так и пожилые люди. Ранее для исправления этой проблемы пациентам часто рекомендовалось хирургические вмешательства. Однако современные технологии предлагают ряд неинвазивных методов лечения, которые могут значительно улучшить состояние век и придать им подтянутый и молодой вид. Портал byrdie.com называет 7 самых популярных процедур, которые помогут решить проблему и вернуть глазам молодость.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ботокс

Ботулинотерапия стала популярным и относительно безопасным методом подтяжки опущенных век и бровей. Процедура заключается в введении ботулотоксина в мышцы вокруг глаз, что приводит к их расслаблению и подъему бровей в более высокое положение.

Введение филлеров

Инъекции филлера на основе гиалуроновой кислоты помогают восстановить утраченную объемность и структуру области вокруг глаз, что способствует подтяжке век и уменьшению их опущения.

Лазерная шлифовка

Лазерные процедуры могут значительно улучшить состояние области вокруг глаз, стимулируя процесс образования коллагена и подтягивая обвисшую кожу.

Подтяжка бровей нитями

Малоинвазивная процедура подтяжки бровей нитями помогает поднять верхнее веко и укрепить кожу вокруг глаз, придавая лицу более молодой вид.

Микротоковые аппараты

Микротоковые устройства способствуют укреплению мышц и улучшению тонуса кожи вокруг глаз, что помогает бороться с опущенными веками.

Хирургическая блефаропластика

Это наиболее радикальный, но и эффективный метод лечения опущенных век, который обеспечивает долгосрочные результаты. Хирургическое вмешательство позволяет удалить избыточную кожу и жировые отложения в области век.

RF-лифтинг

Процедура радиочастотной терапии способствует стимуляции выработки коллагена и улучшению тонуса кожи вокруг глаз, что придает им более подтянутый вид.

Выбор метода лечения опущенных век зависит от индивидуальных особенностей пациента и степени выраженности проблемы. Перед принятием решения следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом, который поможет выбрать оптимальный способ исправления данного косметического дефекта.

НАВИСШЕЕ ВЕКО: риски блефаропластики и 3 приёма естественного лифтинга