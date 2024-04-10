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Вредные ингредиенты для вьющихся волос: чего стоит избегать при выборе уходовых средств?

Уход за кудрявыми волосами: ингредиенты, которых лучше избегать

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Подбор уходовых средств для вьющихся волос может показаться настоящей головной болью. Что полезно, а что вредно для ваших локонов?  Эксперты портала byrdie.com рассказывают о 7 ингредиентах, которых лучше избегать при уходе за кудрями.

Уход за кудрявыми волосами: ингредиенты, которых лучше избегать
Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Сульфаты. Часто встречающиеся в шампунях, они могут пересушить ваши вьющиеся пряди, делая их еще более жесткими и сухими.
  2. Парабены. Хотя они обладают консервирующими свойствами, они могут вызвать раздражение кожи и даже усугубить проблему выпадения волос.
  3. Формальдегид. Используемый как консервант, он может вызвать аллергическую реакцию и даже быть потенциальным канцерогеном.
  4. Силиконы. Хотя они могут придать волосам гладкость и блеск, силиконы могут препятствовать проникновению влаги и ухудшить состояние ваших вьющихся локонов.
  5. Спирт. Могут сделать волосы еще более сухими и ломкими, вызывая раздражение кожи головы.
  6. Салициловая кислота. Хотя она может быть полезна при лечении различных заболеваний кожи головы, некоторые могут столкнуться с раздражением и ухудшением состояния волос.
  7. Отдушка. Искусственные ароматизаторы могут вызвать раздражение кожи и быть особенно вредными, если содержат фталаты.

При выборе косметических продуктов для ваших вьющихся волос всегда обращайте внимание на состав и обсуждайте любые опасения с врачом или дерматологом.

СЕКРЕТЫ УХОДА за ВОЛНИСТЫМИ ВОЛОСАМИ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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