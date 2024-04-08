Причины и предотвращение шелушения кожи рук: советы от дерматологов

Шелушение кожи рук: причины и советы по уходу

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Шелушение кожи рук не только вызывает дискомфорт, но и может свидетельствовать о серьезных проблемах с состоянием эпидермиса. В этой статье дерматологи от byrdie.com расскажут о главных причинах этого явления и поделятся советами по его предотвращению.

Фото: unsplash.com by Austin Ban is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины шелушения кожи

Чаще всего шелушение кожи рук связано с сухостью, избыточной влагой или состоянием кожи. Сухость играет ключевую роль, так как неправильная работа кожного барьера может привести к потере влаги и проникновению раздражающих веществ. Холод и частое мытье рук, могут ухудшить ситуацию.

С другой стороны, избыточная влага, особенно пот, может вызвать мацерацию кожи, что приведет к ее шелушению. Кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, также могут стать причиной этой проблемы.

Как предотвратить шелушение?

Чтобы предотвратить шелушение рук, важно защищать их от воздействия внешних факторов, использовать увлажняющие средства и носить перчатки во время уборки или в холодное время года. Увлажняющие кремы с керамидами могут помочь поддерживать кожный барьер, а мягкие скрабы помогут избавиться от омертвевших клеток кожи.

Однако при наличии серьезных проблем, таких как кожные заболевания, важно обратиться к дерматологу для диагностики и лечения. Это поможет избежать осложнений и разработать эффективный план терапии, который может включать в себя даже медицинские процедуры, такие как инъекции ботокса.

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