Причины и предотвращение шелушения кожи рук: советы от дерматологов

Шелушение кожи рук не только вызывает дискомфорт, но и может свидетельствовать о серьезных проблемах с состоянием эпидермиса. В этой статье дерматологи от byrdie.com расскажут о главных причинах этого явления и поделятся советами по его предотвращению.
Чаще всего шелушение кожи рук связано с сухостью, избыточной влагой или состоянием кожи. Сухость играет ключевую роль, так как неправильная работа кожного барьера может привести к потере влаги и проникновению раздражающих веществ. Холод и частое мытье рук, могут ухудшить ситуацию.
С другой стороны, избыточная влага, особенно пот, может вызвать мацерацию кожи, что приведет к ее шелушению. Кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, также могут стать причиной этой проблемы.
Чтобы предотвратить шелушение рук, важно защищать их от воздействия внешних факторов, использовать увлажняющие средства и носить перчатки во время уборки или в холодное время года. Увлажняющие кремы с керамидами могут помочь поддерживать кожный барьер, а мягкие скрабы помогут избавиться от омертвевших клеток кожи.
Однако при наличии серьезных проблем, таких как кожные заболевания, важно обратиться к дерматологу для диагностики и лечения. Это поможет избежать осложнений и разработать эффективный план терапии, который может включать в себя даже медицинские процедуры, такие как инъекции ботокса.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.