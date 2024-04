Бьюти-процедуры для поднятия уголков глаз и губ: секрет молодого взгляда

С возрастом многие сталкиваются с опущением уголков глаз и губ, что придает лицу усталый вид. Роза Герлиани, врач-дерматокосметолог из центра инновационной медицины Damas Medical Center, предлагает решение этой проблемы через бьюти-процедуры.

Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.