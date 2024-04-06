Бьюти-процедуры для поднятия уголков глаз и губ: секрет молодого взгляда

Пять простых процедур, которые приподнимут уголки глаз и губ

С возрастом многие сталкиваются с опущением уголков глаз и губ, что придает лицу усталый вид. Роза Герлиани, врач-дерматокосметолог из центра инновационной медицины Damas Medical Center, предлагает решение этой проблемы через бьюти-процедуры.

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Один из популярных методов — ботулинотерапия, или ботокс, который расслабляет мышцы и приподнимает уголки глаз и губ. Введение гиалуроновой кислоты также помогает скорректировать опущенные участки.

Среди аппаратных процедур выделяется радиоволновой лифтинг, который нагревает клетки кожи, стимулируя производство коллагена и подтягивая область вокруг глаз и губ.

Лазерное омоложение и лазерная шлифовка эффективно разрушают старые клетки и стимулируют образование нового коллагена, улучшая тонус кожи и разглаживая морщины.

SMAS-лифтинг, проводимый на уровне мышечного апоневрозного слоя, также способствует подтяжке кожи и приподнимает уголки глаз и губ, обеспечивая омоложение лица без хирургического вмешательства.

Как поднять уголки губ за 5 минут всего одним приёмом