Борьба с отеками: как избежать последствий перелета

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Как восстановиться после длинного перелета: инъекционные методики, снимающие отеки

1:33
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Находясь в сидячем положении, организм подвержен дискомфорту и застою жидкости, что может привести к отекам. Перелеты являются распространенным сценарием для таких симптомов из-за длительного отсутствия движения, а также стресса и нагрузки на тело. Кровеносные сосуды становятся менее проницаемыми, образуются сгустки, что приводит к отекам. Еще больше осложняется ситуация при употреблении пищи и напитков. Косметологические процедуры и инъекционные методики могут помочь справиться с этими проблемами.

Как восстановиться после длинного перелета: инъекционные методики, снимающие отеки
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Процедура MesoSculpt C 71, использующаяся в косметологии, направлена на устранение отечности лица. Специальный комплексный препарат активизирует отток жидкости из лимфатических сосудов, что видно уже после первой процедуры. Для стойкого результата рекомендуется курс из 3-4 процедур.

Для отечности глаз применяется процедура с препаратом MesoEye C71, специально разработанным для тонкой кожи век. Он активирует микроциркуляцию и убирает лишнюю жидкость из тканей переорбитальной области. Для стойкого эффекта рекомендуется курс из 3-6 процедур.

Неинвазивная методика массажа с использованием аппарата ICOONE Laser также эффективна в борьбе с отеками на теле. Она дает три основных действия: дренаж, моделирование и лифтинг. Эта процедура помогает убрать целлюлит, омолодить кожу и добиться ее подтяжки без хирургического вмешательства.

Как перенести длительный перелет и джетлаг. Полезные советы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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