Борьба с отеками: как избежать последствий перелета

Находясь в сидячем положении, организм подвержен дискомфорту и застою жидкости, что может привести к отекам. Перелеты являются распространенным сценарием для таких симптомов из-за длительного отсутствия движения, а также стресса и нагрузки на тело. Кровеносные сосуды становятся менее проницаемыми, образуются сгустки, что приводит к отекам. Еще больше осложняется ситуация при употреблении пищи и напитков. Косметологические процедуры и инъекционные методики могут помочь справиться с этими проблемами.
Процедура MesoSculpt C 71, использующаяся в косметологии, направлена на устранение отечности лица. Специальный комплексный препарат активизирует отток жидкости из лимфатических сосудов, что видно уже после первой процедуры. Для стойкого результата рекомендуется курс из 3-4 процедур.
Для отечности глаз применяется процедура с препаратом MesoEye C71, специально разработанным для тонкой кожи век. Он активирует микроциркуляцию и убирает лишнюю жидкость из тканей переорбитальной области. Для стойкого эффекта рекомендуется курс из 3-6 процедур.
Неинвазивная методика массажа с использованием аппарата ICOONE Laser также эффективна в борьбе с отеками на теле. Она дает три основных действия: дренаж, моделирование и лифтинг. Эта процедура помогает убрать целлюлит, омолодить кожу и добиться ее подтяжки без хирургического вмешательства.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.