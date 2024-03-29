Пять продуктов для ухода за кожей лица, которые оправдывают свою стоимость

Пять cредств для лица, которые стоят своих денег

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Редактор BeautyHack. ru Юлия Козолий поделилась своими любимыми продуктами для ухода за кожей лица, которые она не готова менять ни на что другое.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Интенсивно восстанавливающая сыворотка Phytarosa Serum от Anne Semonin заняла особое место в ее регулярном уходе за кожей. Это средство подходит для сухой или нормальной кожи, обеспечивая ей увлажнение и придавая естественное сияние. Однако, для жирной кожи может подчеркнуть жирность. Ее маслянистая текстура требует осторожного дозирования, но результат стоит затраченных усилий.

Обновляющая увлажняющая сыворотка Retexturing Activator от SkinCeuticals также не оставляет Юлию равнодушной. Это деликатное средство стимулирует обновление клеток кожи, делая ее свежей и сияющей без раздражений. Она предпочитает использовать сыворотку вечером из-за легкого ощущения липкости после нанесения.

Освежающий тоник Botanical Kinetics Toning Mist от Aveda стал идеальным выбором для лета. Его легкая текстура освежает и матирует кожу в жару, создавая приятное ощущение комфорта. Ее состав на основе растительных экстрактов делает кожу мягкой и увлажненной.

Регенерирующий крем Антистресс CiCapair от Dr. Jart+ поразил Юлию своей густой текстурой, которая легко распределяется по коже, не оставляя жирного блеска. Этот крем увлажняет кожу и придает ей шелковистость, подходя как для нормальной, так и для чувствительной проблемной кожи.

Интенсивно увлажняющий флюид для нормальной и комбинированной кожи SPF 15 Hydra-Essentiel от Сlarins завоевал ее доверие благодаря своей легкой текстуре и удобной упаковке с дозатором. Этот флюид быстро впитывается, увлажняя кожу и защищая ее от солнечных лучей.

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