Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Тананакина советует весной есть зеленые листья
Кинологи назвали самые ленивые породы собак
Экзотическое растение немезия: выращиваем в домашних условиях
Постная шарлотка: даже во время поста можно побаловать себя и близких вкусной выпечкой
Юрия Стоянова пытались развести на деньги
Кардиотренировка в домашних условиях
В Одесской области 20 пограничников дезертировали на территорию Молдавии
Спецназ ФСБ и МВД задержал Ислама Бациева* — одного из напавших на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году
Обрушение моста в Балтиморе привело к риску кризиса на рынке страхования в США
Пять продуктов для ухода за кожей лица, которые оправдывают свою стоимость

Пять cредств для лица, которые стоят своих денег

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Редактор BeautyHack. ru Юлия Козолий поделилась своими любимыми продуктами для ухода за кожей лица, которые она не готова менять ни на что другое.

Пять cредств для лица, которые стоят своих денег
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Интенсивно восстанавливающая сыворотка Phytarosa Serum от Anne Semonin заняла особое место в ее регулярном уходе за кожей. Это средство подходит для сухой или нормальной кожи, обеспечивая ей увлажнение и придавая естественное сияние. Однако, для жирной кожи может подчеркнуть жирность. Ее маслянистая текстура требует осторожного дозирования, но результат стоит затраченных усилий.

Обновляющая увлажняющая сыворотка Retexturing Activator от SkinCeuticals также не оставляет Юлию равнодушной. Это деликатное средство стимулирует обновление клеток кожи, делая ее свежей и сияющей без раздражений. Она предпочитает использовать сыворотку вечером из-за легкого ощущения липкости после нанесения.

Освежающий тоник Botanical Kinetics Toning Mist от Aveda стал идеальным выбором для лета. Его легкая текстура освежает и матирует кожу в жару, создавая приятное ощущение комфорта. Ее состав на основе растительных экстрактов делает кожу мягкой и увлажненной.

Регенерирующий крем Антистресс CiCapair от Dr. Jart+ поразил Юлию своей густой текстурой, которая легко распределяется по коже, не оставляя жирного блеска. Этот крем увлажняет кожу и придает ей шелковистость, подходя как для нормальной, так и для чувствительной проблемной кожи.

Интенсивно увлажняющий флюид для нормальной и комбинированной кожи SPF 15 Hydra-Essentiel от Сlarins завоевал ее доверие благодаря своей легкой текстуре и удобной упаковке с дозатором. Этот флюид быстро впитывается, увлажняя кожу и защищая ее от солнечных лучей.

ТОП 5 средств, которые РЕАЛЬНО работают /Это СТОИТ купить
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Сын Софии Ротару публично поздравил супругу с 50-летним юбилеем
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
Последние материалы
Ученые доказали, что когда-то Алтай был морским дном
Новый Porsche Panamera Turbo E-Hybrid 2025 — цены, мощность и больше
"Медикофорум": миндаль и арбуз способны поднять женское либидо
Соус барбекю с пивом: густой и пряный соус к мясу в американском стиле
Ветеринары рассказали, что делать, если собака пьет мало воды
Одиночество со временем приводит к изменениям личности
3 воодушевляющих фильма о стремлении к мечте
Легка в выращивании: рассказываем о нигелле
В какой стране суп подают на десерт
7 советов по домашним тренировкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников