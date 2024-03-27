Не только о внутреннем применении: всё о тыквенном экстракте и косметических средствах, содержащих его

Не только внутрь: все об экстракте тыквы и бьюти-средствах с ним

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Тыква предлагает множество способов насладиться ее плодами, будь то приготовление супа-пюре, выпечка пирога или заказ латте с тыквенным пряником в кафе. Но помимо кулинарных наслаждений, тыква также встречается в составе косметических средств, обещающих эффективность и полезность. Итак, мы рассмотрим, какой результат ожидать от кремов, сывороток и масок с тыквой, а также какому типу кожи этот ингредиент наиболее полезен.

Фото: flickr.com by Mike McCune is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно эксперту Елене Филипповой, тыква обладает множеством полезных свойств благодаря своему составу: она богата железом, углеводами, крахмалом, сахарами и содержит витамины и минеральные элементы. Бактерицидные и противовоспалительные свойства тыквы делают ее особенно ценной для кожи, например, тыквенный сок считается эффективным средством против угревой сыпи.

Кроме того, продукты с экстрактом тыквы обладают тонизирующими и общеукрепляющими свойствами, способствуют регенерации клеток, улучшают цвет лица, увлажняют кожу и разглаживают морщины. Интересно, что тыква благодаря содержанию витаминов группы B и C способствует осветлению пигментных пятен и защите кожи от негативных воздействий окружающей среды.

Тыква подходит для любого типа кожи и возраста. Противопоказанием является индивидуальная гиперчувствительность, но такие случаи встречаются редко. Средства с тыквенными экстрактами обычно используются в различных косметических продуктах, таких как очищающие средства и средства для ухода за кожей.

Рекомендуемые концентрации экстракта тыквы в косметике составляют от 5 до 10%. Также часто тыквенный экстракт сочетают с другими компонентами, например, с витамином C для борьбы с высыпаниями и пигментацией, а с медом или авокадо для увлажнения и омоложения кожи.

Некоторые из лучших средств с тыквой в составе включают маски для лица, кремы и гели для умывания различных производителей, предлагающие разнообразные варианты для ухода за кожей.

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