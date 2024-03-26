Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как не испортить отношения с кошкой
Семён Слепаков* закрывает последний бизнес в России
Не используйте эти материалы во время ремонта, чтобы избежать каждодневной уборки
Stroke: яркий искусственный свет в ночное время повышает вероятность инсульта
Renault ведет переговоры о переработке лития из батарей электромобилей
В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв канализационной трубы
Командование ВС Польши: генерал Марчак скончался в свободное от службы время
В Москве наступил сезон проката велосипедов и электросамокатов
Говорим о методах борьбы с вредителями растений и сельхозкультур
Как вернуть коже свежий вид после бессонной ночи: восемь эффективных способов

Как восстановить уставшую кожу: свежий вид после бессонной ночи

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Недостаток сна оказывает серьезное воздействие на кожу, делая ее уставшей и безжизненной. Портал realsimple.com поясняет, что усталость способствует воспалительным процессам в организме, что может привести к появлению красных пятен и акне. Сегодня мы рассмотрим 8 способов, как омолодить тусклую кожу после недосыпа, чтобы вы снова почувствовали себя свежо и уверенно.

Как восстановить уставшую кожу: свежий вид после бессонной ночи
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Употребляйте больше воды

Регулярное употребление воды помогает увлажнить кожу и восстановить ее упругость. Для освежающего вкуса можно добавить огурцы в воду, что также поможет уменьшить желание потребления сладких напитков.

Поддерживайте режим ночного ухода за кожей

Использование антиоксидантов и ретинола помогает коже восстанавливаться и регенерироваться, поддерживая ее молодость и здоровье.

Используйте холодные компрессы

Например, ложки из морозилки или замороженные огурцы помогут уменьшить отеки и припухлость, а также успокоить кожу.

Откажитесь от агрессивного отшелушивания

Вместо грубых скрабов используйте нежные продукты с алоэ, зеленым чаем или экстрактом корня солодки, которые помогут справиться с воспалением.

Проведите массаж лица

Это поможет снять напряжение и отечность, делая кожу более упругой и свежей.

Используйте средства с кофеином

Они помогают сужать кровеносные сосуды, уменьшая видимость темных кругов под глазами.

Проведите короткую тренировку

Даже небольшая физическая активность поможет придать коже здоровый румянец и повысить кровообращение.

Используйте кремы с гиалуроновой кислотой

Они помогут удерживать влагу в коже, делая ее более мягкой и сияющей.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вашей коже остаться молодой и сияющей даже после бессонной ночи.

Как убрать отеки на лице. Массаж от отеков на лице с моментальным эффектом
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Последние материалы
Не используйте эти материалы во время ремонта, чтобы избежать каждодневной уборки
Stroke: яркий искусственный свет в ночное время повышает вероятность инсульта
Renault ведет переговоры о переработке лития из батарей электромобилей
В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв канализационной трубы
Командование ВС Польши: генерал Марчак скончался в свободное от службы время
В Москве наступил сезон проката велосипедов и электросамокатов
Говорим о методах борьбы с вредителями растений и сельхозкультур
МК: Адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
ВСУ уничтожили британского наемника, который высмеивал ВС РФ
Минтай в кляре на сковороде: недорогой и быстрый рыбный ужин для всей семьи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников