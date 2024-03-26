Как вернуть коже свежий вид после бессонной ночи: восемь эффективных способов

Как восстановить уставшую кожу: свежий вид после бессонной ночи

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Недостаток сна оказывает серьезное воздействие на кожу, делая ее уставшей и безжизненной. Портал realsimple.com поясняет, что усталость способствует воспалительным процессам в организме, что может привести к появлению красных пятен и акне. Сегодня мы рассмотрим 8 способов, как омолодить тусклую кожу после недосыпа, чтобы вы снова почувствовали себя свежо и уверенно.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Употребляйте больше воды

Регулярное употребление воды помогает увлажнить кожу и восстановить ее упругость. Для освежающего вкуса можно добавить огурцы в воду, что также поможет уменьшить желание потребления сладких напитков.

Поддерживайте режим ночного ухода за кожей

Использование антиоксидантов и ретинола помогает коже восстанавливаться и регенерироваться, поддерживая ее молодость и здоровье.

Используйте холодные компрессы

Например, ложки из морозилки или замороженные огурцы помогут уменьшить отеки и припухлость, а также успокоить кожу.

Откажитесь от агрессивного отшелушивания

Вместо грубых скрабов используйте нежные продукты с алоэ, зеленым чаем или экстрактом корня солодки, которые помогут справиться с воспалением.

Проведите массаж лица

Это поможет снять напряжение и отечность, делая кожу более упругой и свежей.

Используйте средства с кофеином

Они помогают сужать кровеносные сосуды, уменьшая видимость темных кругов под глазами.

Проведите короткую тренировку

Даже небольшая физическая активность поможет придать коже здоровый румянец и повысить кровообращение.

Используйте кремы с гиалуроновой кислотой

Они помогут удерживать влагу в коже, делая ее более мягкой и сияющей.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вашей коже остаться молодой и сияющей даже после бессонной ночи.

Как убрать отеки на лице. Массаж от отеков на лице с моментальным эффектом