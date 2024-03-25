То, что врач рекомендовал: средства для расслабляющих ванн с добавлением морской соли, экстрактов розы и малины

Превратить свою ванную комнату в SPA-салон — именно то, что сейчас нужно, особенно во время продолжительных холодов. Зажгите свечи, включите музыку, наполните ванну водой и не забудьте добавить туда соль, пену или масло. Это не только позаботится о вашей коже, но и поможет расслабиться. Лучшие средства для ванны представлены в нашей подборке, и все они доступны для покупки онлайн.
Этот продукт от шведского бренда La Bruket, основанного Моникой Кайлин, представляет собой соль для ванны с маслом и мятой. Бодрящий аромат мяты распространяется по всей ванной, придавая ощущение свежести, в то время как масло мяты смягчает и заживляет кожу.
Цена: 1688 руб.
Масло для ванны от Jo Malone с ароматом розы содержит семь видов розы, листья фиалки, ноты лимона и масла миндаля, жожоба и авокадо. Этот аромат розы увлажняет кожу и оставляет нежный запах еще на несколько часов после принятия ванны.
Цена: 3800 руб.
Бомбочка для ванны от LUSH в форме бабочки с ароматом розы и лимона содержит витамин Е, который ухаживает за кожей, и создает неповторимое зрелище при растворении в воде.
Цена: 470 руб.
Соль для ванны Ahava содержит минералы, такие как магний, кальций, натрий и калий, которые укрепляют иммунитет, расслабляют мышцы и успокаивают кожу.
Цена: 550 руб.
Пена для ванны L'Occitant с ароматом вербены и лимона увлажняет и питает кожу, создавая приятное ароматическое ощущение.
Цена: 2490 руб.
Под сиренью отлично растут эти растения.