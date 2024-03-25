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То, что врач рекомендовал: средства для расслабляющих ванн с добавлением морской соли, экстрактов розы и малины

То, что доктор прописал: расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной

1:59
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Превратить свою ванную комнату в SPA-салон — именно то, что сейчас нужно, особенно во время продолжительных холодов. Зажгите свечи, включите музыку, наполните ванну водой и не забудьте добавить туда соль, пену или масло. Это не только позаботится о вашей коже, но и поможет расслабиться. Лучшие средства для ванны представлены в нашей подборке, и все они доступны для покупки онлайн.

То, что доктор прописал: расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Соль для ванны Sea Salt Bath: Mint, La Bruket

Этот продукт от шведского бренда La Bruket, основанного Моникой Кайлин, представляет собой соль для ванны с маслом и мятой. Бодрящий аромат мяты распространяется по всей ванной, придавая ощущение свежести, в то время как масло мяты смягчает и заживляет кожу.

Цена: 1688 руб.

Масло для ванны Red Roses Bath Oil, Jo Malone

Масло для ванны от Jo Malone с ароматом розы содержит семь видов розы, листья фиалки, ноты лимона и масла миндаля, жожоба и авокадо. Этот аромат розы увлажняет кожу и оставляет нежный запах еще на несколько часов после принятия ванны.

Цена: 3800 руб.

Бомбочка для ванны "Бабочка", LUSH

Бомбочка для ванны от LUSH в форме бабочки с ароматом розы и лимона содержит витамин Е, который ухаживает за кожей, и создает неповторимое зрелище при растворении в воде.

Цена: 470 руб.

Натуральная соль для ванны Deadsea Salt, Ahava

Соль для ванны Ahava содержит минералы, такие как магний, кальций, натрий и калий, которые укрепляют иммунитет, расслабляют мышцы и успокаивают кожу.

Цена: 550 руб.

Пена для ванны "Вербена", L'Occitant

Пена для ванны L'Occitant с ароматом вербены и лимона увлажняет и питает кожу, создавая приятное ароматическое ощущение.

Цена: 2490 руб.

 

Как правильно принимать ванну с морской солью
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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