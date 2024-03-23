Как поддерживать здоровье родинок: рекомендации от косметолога

Дерматокосметолог Татьяна Баллирано раскрыла суть родинок и поделилась советами по их уходу.
Родинки, или меланоцитарные невусы, представляют собой образования кожи, обусловленные скоплением пигментных клеток — меланоцитов. Они могут иметь разные типы и формы, включая бородавочные невусы, сосудистые родинки и родимые пятна, чаще всего отличающиеся по цвету и размеру.
Хотя большинство родинок не представляют опасности, особенно если они не подвергаются солнечным лучам или трению, важно наблюдать за ними. Их удаление рекомендуется в случае, если они подвержены травмам или находятся в зоне постоянного воздействия ультрафиолета, что может повысить риск развития злокачественных образований.
Рекомендации по уходу за родинками включают гистологическое исследование для оценки их состояния, избегание травмирования и защиту от солнечных лучей. Важно обращать внимание на любые изменения в родинках и при их выявлении немедленно обращаться к специалисту для дальнейшей оценки и лечения.
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