Как поддерживать здоровье родинок: рекомендации от косметолога

Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматокосметолог Татьяна Баллирано раскрыла суть родинок и поделилась советами по их уходу.

Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Родинки, или меланоцитарные невусы, представляют собой образования кожи, обусловленные скоплением пигментных клеток — меланоцитов. Они могут иметь разные типы и формы, включая бородавочные невусы, сосудистые родинки и родимые пятна, чаще всего отличающиеся по цвету и размеру.

Хотя большинство родинок не представляют опасности, особенно если они не подвергаются солнечным лучам или трению, важно наблюдать за ними. Их удаление рекомендуется в случае, если они подвержены травмам или находятся в зоне постоянного воздействия ультрафиолета, что может повысить риск развития злокачественных образований.

Рекомендации по уходу за родинками включают гистологическое исследование для оценки их состояния, избегание травмирования и защиту от солнечных лучей. Важно обращать внимание на любые изменения в родинках и при их выявлении немедленно обращаться к специалисту для дальнейшей оценки и лечения.

Как ухаживать за родинками