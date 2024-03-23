Как поддерживать здоровье родинок: рекомендации от косметолога

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Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Дерматокосметолог Татьяна Баллирано раскрыла суть родинок и поделилась советами по их уходу.

Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога
Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Родинки, или меланоцитарные невусы, представляют собой образования кожи, обусловленные скоплением пигментных клеток — меланоцитов. Они могут иметь разные типы и формы, включая бородавочные невусы, сосудистые родинки и родимые пятна, чаще всего отличающиеся по цвету и размеру.

Хотя большинство родинок не представляют опасности, особенно если они не подвергаются солнечным лучам или трению, важно наблюдать за ними. Их удаление рекомендуется в случае, если они подвержены травмам или находятся в зоне постоянного воздействия ультрафиолета, что может повысить риск развития злокачественных образований.

Рекомендации по уходу за родинками включают гистологическое исследование для оценки их состояния, избегание травмирования и защиту от солнечных лучей. Важно обращать внимание на любые изменения в родинках и при их выявлении немедленно обращаться к специалисту для дальнейшей оценки и лечения.

Как ухаживать за родинками
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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