Косметические продукты, содержащие натуральные компоненты, такие как пчелиный воск, маточное молочко и ароматы, напоминающие десерты

Уходовые средства с пчелиным воском, маточным молочком и ароматом десертов

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На каждый день красивой кожи: знакомство с косметическими продуктами, вдохновленными природными ингредиентами, такими как пчелиный воск, маточное молочко и ароматические ноты, напоминающие десерты, может быть так же приятным, как и утренний завтрак с медом. Даже если вы не сладкоежка, отказываться от меда в уходе за кожей не стоит: в нем содержатся ферменты и витамины, которые способствуют очищению, питанию, антибактериальной защите и удерживанию влаги в коже.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Мы подобрали лучшие уходовые продукты, имеющие в составе маточное молочко, пчелиный воск и мед.

Новая разработка французского бренда Guerlain, сыворотка Abeille Royale Eye R Repair Serum, на 94% состоит из натуральных компонентов. Ее формула на основе меда и маточного молочка с эластичными полимерами обеспечивает лифтинговый эффект, уменьшает отечность и темные круги под глазами.

Расслабляющий крем для ванны Almond Coconut Milk Honey Bath от Laura Mercier, обогащенный медом, маслом ши и протеинами овса, увлажняет кожу и наполняет ванную неповторимым ароматом.

Бальзам для губ Reve de Miel от Nuxe с медом, маслом карите и экстрактом календулы, питает и увлажняет губы, делая их мягкими и сияющими.

Увлажняющий крем-нектар для тела Green Tea Honey Drops Body Cream от Elizabeth Arden, с маленькими гранулами меда и экстрактом зеленого чая, окутывает ваше тело божественным ароматом.

Питательный бальзам для тела Body Honey от Perlier с медом из итальянской акации и маслом жожоба, смягчает и увлажняет кожу, придавая ей шелковистость и эластичность.

100% натуральный питательный крем с уникальным составом. Хранится долго.