Какие кремы выбрать для чувствительной кожи: рассказываем, что можно купить

В наши дни многие косметические бренды распространяются не только через собственные бутики, но и через аптечные сети, что усиливает доверие к ним. Это связано с тем, что продукция таких брендов проходит проверку дерматологами и предназначена даже для чрезвычайно чувствительной и склонной к аллергии кожи. Ниже приведен перечень семи ведущих увлажняющих кремов для лица, подходящих для всех типов кожи и возрастов.
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Toleriane Sensitive Riche, La Roche-Posay: крем содержит пребиотики, такие как молочная кислота, аминокислоты и полисахариды, которые увлажняют, успокаивают и устраняют ощущение стянутости кожи. В состав также входят масло ши и термальная вода La Roche-Posay.
Hydrance Optimale Riche, Avène: этот крем обогащен глицерином, минеральным маслом, маслом ши и термальной водой Avene, что обеспечивает коже увлажнение, сияние и защиту от агрессивных внешних факторов.
Eau Thermale Water Cream, Uriage: средство имеет легкую текстуру, напоминающую гель или флюид, и обогащено глицерилом, трегалозой и мочевиной для увлажнения и питания кожи.
Moisturising Cream, Cerave: главный ингредиент — гиалуроновая кислота, обеспечивающая глубокое увлажнение и защиту кожи. Крем также быстро впитывается, что позволяет использовать его под макияж.
Hydrabio Light Moisturizing Care, Bioderma: этот крем содержит витамин Е и салициловую кислоту, которые помимо увлажнения и питания кожи также способствуют ее восстановлению и защите.
Aqualia Thermal, Vichy: в состав этого средства входят минерализующая термальная вода и растительный сахар манноза, которые глубоко увлажняют и питают кожу.
Almond Soothing Facial Lotion, Weleda: крем с пчелиным воском, маслами миндаля и косточек сливы обеспечивает увлажнение, питание, сияние и защиту кожи, а также имеет расслабляющий аромат.
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