Четыре метода, которые эффективно справляются с отеками

Утренние отеки могут быть не только неприятными, но и влиять на внешний вид. Врач-дерматокосметолог Ширин Хайидмурадова объясняет, что отёк — это задержка жидкости в тканях, вызванная различными факторами. Она делит причины на две основные группы: те, которые не представляют угрозы для здоровья, такие как диета и беременность, и те, которые связаны с заболеваниями. Отёки, вызванные болезнями, требуют обращения к врачу.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Косметология может помочь с нерегулярными отёками, не связанными с болезнями. Существует несколько методов борьбы:
Микротоковая терапия: эффективное аппаратное воздействие на кожу и мышцы, уменьшающее отёки и улучшающее цвет лица.
Смас-лифтинг малярных мешков: процедура, направленная на уменьшение хронических отёков в области скул, приводящая к уплотнению и уменьшению объема жировых отложений.
Игольчатый РФ лифтинг: методика, уплотняющая кожу и стимулирующая естественные процессы регенерации, а также уменьшающая отёчность и локальные жировые отложения.
Мезотерапия глаз: введение биоактивных коктейлей, содержащих гиалуроновую кислоту и витамины, для устранения морщинок, мешков под глазами и тёмных кругов.
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