Если отекают веки по утрам, можно воспользоваться этими средствами: свежесть и бодрость обеспечена

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Лучшие средства для кожи вокруг глаз: они помогут проснуться и снимут отёки

2:13
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Ранние подъемы и спешка снова становятся реальностью для всех мам школьников. В этой суете важно не забывать о себе. Средства для кожи вокруг глаз с охлаждающим эффектом могут помочь проснуться, уменьшить отечность и придать свежесть.

Лучшие средства для кожи вокруг глаз: они помогут проснуться и снимут отёки
Фото: Unsplash
  1. Патчи Ansaligy + роллер-массажер Quarz Store: патчи Ansaligy с ягодной серией, такие как "Барбарисовый рай" и "Бодрящий лимон", питают и снимают отечность. Совместно с кварцевым роллер-массажером, который можно хранить в холодильнике, они обеспечивают уход и охлаждение кожи, делая утро более свежим и ясным. Цена: 1755 руб. за патчи, 3400 руб. за роллер-массажер.
  2. Гидрогелевые патчи SUPER BEEZY: розовые гидрогелевые патчи с витамином С, ниацинамидом и коллагеном разглаживают кожу, устраняют заломы и отечность. Их можно использовать утром или вечером, оставив на коже не более 10-15 минут для максимального эффекта. Цена: 1 190 руб.
  3. Кубики льда Anne Semonin: кубики льда из экстрактов тефрозии пурпурной и масла примулы вечерней увлажняют, повышают упругость кожи и обеспечивают мгновенное сияние. Они идеально подходят для использования перед важными событиями, когда кожа нуждается в быстрой освежающей процедуре. Цена: 6 378 руб.
  4. Крем от признаков усталости для кожи вокруг глаз Capital Energie, Dr. Pierre Ricaud: гелевая текстура крема с шариковым аппликатором мягко массирует и охлаждает кожу. Богатый состав с гесперидином, гиалуроновой кислотой и витамином Е придает увлажнение, улучшает кровообращение и помогает справиться с признаками усталости. Цена: 990 руб.
  5. Сыворотка для лифтинга кожи вокруг глаз Derma Lift 5.0, Dermaceutic: средство содержит пептидный комплекс и аюрведическое масло бакучи, которые обеспечивают анти-эйдж эффект и питание кожи. Эффективно сокращает признаки старения и делает кожу светлее и более упругой. Цена: 3 900 руб.
Отеки мешки под глазами? В видео решение проблемы!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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