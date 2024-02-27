Существование чувствительной кожи не является выдумкой: способы определения и стратегии по уходу

Чувствительная кожа - это не миф: как ее определить и что делать

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чувствительная кожа: временное явление или постоянное состояние? Как определить и как различить чувствительную кожу от аллергии? Косметолог-эстетист Таисия Петрова отвечает на эти и многие другие вопросы.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Чувствительная кожа может быть любого типа, включая сухую, атопическую и даже жирную. На жирной коже с чувствительностью чаще появляются акне, широкие поры и воспаления, что часто заметно даже в детстве. Признаки чувствительной кожи — постоянные раздражения и покраснения на любые негативные воздействия.

Определить тип кожи можно по нескольким признакам, но иногда это сложно сделать самостоятельно. Эксперты рекомендуют обратиться к профессионалу, однако даже с детства можно заметить характерные признаки. Сухая кожа часто характеризуется красными, шелушащимися щеками, а жирная — жирным блеском и расширенными порами.

Причины чувствительности кожи могут быть разнообразны: от внутренних заболеваний до изменений в гормональном фоне, привычках питания или образе жизни. С возрастом тип кожи может меняться, и важно выбирать уход, соответствующий новым потребностям кожи.

При уходе за чувствительной кожей важно избегать определенных ингредиентов, таких как парфюмерные отдушки, спирт, ретиноиды и фруктовые кислоты. Рекомендуется выбирать средства на натуральной основе, предпочтительно от проверенных аптечных брендов.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА | СЕКРЕТЫ УХОДА | КАК БОРОТЬСЯ | МИФЫ | ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ