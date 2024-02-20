Как поддерживать здоровье родинок: советы от косметолога

Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматокосметолог Татьяна Баллирано раскрыла сущность родинок и оценила сложность их ухода.

Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Родинка, или меланоцитарный невус, представляет собой кожное образование меланоцитов, создающих меланин. Они имеют различные типы: пигментные скопления, бородавочные невусы, сосудистые родинки и родимые пятна.

Родинки могут иметь разные оттенки от сероватого до бурого. Некоторые соединяются с кожей через ножку из папилломы. Хотя они обычно безопасны, если не подвергаются солнечному излучению или трению, в некоторых случаях лучше удалить, чтобы снизить риск злокачественной трансформации.

Количество родинок не связано с раком кожи, поэтому не стоит паниковать, если их много.

Рекомендации по уходу за родинками:

Проведите гистологическое исследование, чтобы определить необходимость удаления и оценить общее здоровье. Избегайте травмирования родинок, особенно в зонах трения. Защищайте родинки от солнечного излучения с помощью солнцезащитных средств или пластырей. Внимательно следите за изменениями в родинках: изменение цвета, формы, появление венчиков вокруг. В случае подобных изменений обратитесь к специалисту.



Как ухаживать за родинками