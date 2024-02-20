Как поддерживать здоровье родинок: советы от косметолога

Дерматокосметолог Татьяна Баллирано раскрыла сущность родинок и оценила сложность их ухода.
Родинка, или меланоцитарный невус, представляет собой кожное образование меланоцитов, создающих меланин. Они имеют различные типы: пигментные скопления, бородавочные невусы, сосудистые родинки и родимые пятна.
Родинки могут иметь разные оттенки от сероватого до бурого. Некоторые соединяются с кожей через ножку из папилломы. Хотя они обычно безопасны, если не подвергаются солнечному излучению или трению, в некоторых случаях лучше удалить, чтобы снизить риск злокачественной трансформации.
Количество родинок не связано с раком кожи, поэтому не стоит паниковать, если их много.
Рекомендации по уходу за родинками:
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.