Как поддерживать здоровье родинок: советы от косметолога

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Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Дерматокосметолог Татьяна Баллирано раскрыла сущность родинок и оценила сложность их ухода.

Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога
Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Родинка, или меланоцитарный невус, представляет собой кожное образование меланоцитов, создающих меланин. Они имеют различные типы: пигментные скопления, бородавочные невусы, сосудистые родинки и родимые пятна.

Родинки могут иметь разные оттенки от сероватого до бурого. Некоторые соединяются с кожей через ножку из папилломы. Хотя они обычно безопасны, если не подвергаются солнечному излучению или трению, в некоторых случаях лучше удалить, чтобы снизить риск злокачественной трансформации.

Количество родинок не связано с раком кожи, поэтому не стоит паниковать, если их много.

Рекомендации по уходу за родинками:

  1. Проведите гистологическое исследование, чтобы определить необходимость удаления и оценить общее здоровье.
  2. Избегайте травмирования родинок, особенно в зонах трения.
  3. Защищайте родинки от солнечного излучения с помощью солнцезащитных средств или пластырей.
  4. Внимательно следите за изменениями в родинках: изменение цвета, формы, появление венчиков вокруг. В случае подобных изменений обратитесь к специалисту.


Как ухаживать за родинками
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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