Четыре рекомендации по тому, как правильно высушить волосы, чтобы сохранить объём на протяжении недели

Четыре правила, как сушить волосы так, чтобы объём сохранился на неделю

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечта каждой женщины — научиться создавать укладку, которая сохранит объём волос на протяжении всей недели. У меня лично даже непослушные и тонкие волосы удерживают форму 4-5 дней только после визита к профессионалу. Чтобы в очередной раз освоить искусство укладки дома, мы обратились к специалисту по объёмным укладкам, стилисту Лике Глазковой.

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"Продолжительность удержания объема волос зависит от жирности кожи головы и типа волос", говорит Лика. Пористые и кудрявые волосы обычно удерживают свежесть дольше, чем гладкие, тонкие и прямые. То, как часто мы трогаем корни волос, тоже влияет на длительность чистоты головы. Отказ от постоянного касания корней может продлить чистоту головы.

Как создать и сохранить объем волос

Уплотнение корней: используйте подготовительный стайлинг на влажные волосы. Стайлинг, направленный на уплотнение корней, делает их более пористыми, открывая кутикулу. Это помогает волосам казаться более плотными и толстыми.

Направление сушки: перенаправляйте волосы в противоположное направление от их привычного роста. Это можно сделать, наклонив голову вниз при сушке или используя расческу, чтобы направить волосы в другую сторону роста.

Финишный стайлинг: используйте финишный стайлинг, такой как сухой шампунь, чтобы добавить объём и свежесть корням волос. Продукты, такие как паста-сухой шампунь, могут помочь продлить свежесть укладки и удерживать объем.

Фиксация и текстурирование: используйте лёгкие фиксаторы и текстурирующие средства для удержания объема, но избегайте их избытка. Фиксаторы можно использовать на следующий день для освежения укладки и сохранения объема.

Следуя этим четырём шагам, можно добиться укладки, которая сохранит свой объём в течение недели.

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