Четыре рекомендации по тому, как правильно высушить волосы, чтобы сохранить объём на протяжении недели

Мечта каждой женщины — научиться создавать укладку, которая сохранит объём волос на протяжении всей недели. У меня лично даже непослушные и тонкие волосы удерживают форму 4-5 дней только после визита к профессионалу. Чтобы в очередной раз освоить искусство укладки дома, мы обратились к специалисту по объёмным укладкам, стилисту Лике Глазковой.
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"Продолжительность удержания объема волос зависит от жирности кожи головы и типа волос", говорит Лика. Пористые и кудрявые волосы обычно удерживают свежесть дольше, чем гладкие, тонкие и прямые. То, как часто мы трогаем корни волос, тоже влияет на длительность чистоты головы. Отказ от постоянного касания корней может продлить чистоту головы.
Как создать и сохранить объем волос
Уплотнение корней: используйте подготовительный стайлинг на влажные волосы. Стайлинг, направленный на уплотнение корней, делает их более пористыми, открывая кутикулу. Это помогает волосам казаться более плотными и толстыми.
Направление сушки: перенаправляйте волосы в противоположное направление от их привычного роста. Это можно сделать, наклонив голову вниз при сушке или используя расческу, чтобы направить волосы в другую сторону роста.
Финишный стайлинг: используйте финишный стайлинг, такой как сухой шампунь, чтобы добавить объём и свежесть корням волос. Продукты, такие как паста-сухой шампунь, могут помочь продлить свежесть укладки и удерживать объем.
Фиксация и текстурирование: используйте лёгкие фиксаторы и текстурирующие средства для удержания объема, но избегайте их избытка. Фиксаторы можно использовать на следующий день для освежения укладки и сохранения объема.
Следуя этим четырём шагам, можно добиться укладки, которая сохранит свой объём в течение недели.
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