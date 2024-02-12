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Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания

Время вспять: как замаскировать седые волосы с помощью окрашивания

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Максим Майер, эксперт по колористике и стилист салона BRONZE&BEAUTY, подготовил материал о том, как можно маскировать седые волосы. Появление седины — это естественный процесс, и если вы решите скрыть ее, то есть несколько техник окрашивания, которые можно использовать.

Время вспять: как замаскировать седые волосы с помощью окрашивания
Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Подбор тонов: рекомендуется подбирать тон, близкий к вашему естественному цвету волос, особенно если седины немного. Если же седины много, лучше выбрать светлую палитру, что поможет сделать седину менее заметной при отрастании волос.
  • Мелирование: это проверенный временем способ маскировки седины. Он помогает смешать седые волосы с более светлыми прядями для естественного вида. Профессиональный колорист поможет выбрать правильные оттенки для вашего типа волос.
  • Смешивание оттенков: это еще одна хорошая техника для создания многомерного цвета с глубиной и контрастом. Смешивание натуральных седых волос с светлыми и темными акцентами помогает усилить, а не скрыть седину.
  • Балаяж: это более щадящая техника окрашивания, которая помогает замаскировать седину и добавить объема. Мягкое нанесение хайлайтера позволяет создать естественные блики и разбавить натуральный цвет волос.
  • Яркие цвета без осветления: седые волосы можно окрашивать в яркие цвета без необходимости осветления. Это отличная возможность попробовать что-то новое и уникальное.

Помимо методов окрашивания, важно уделять особое внимание уходу за седыми волосами. Увлажняющие шампуни, кондиционеры и маски помогут сохранить здоровье и блеск волос. Также полезно использовать средства для коррекции цвета, массаж кожи головы и специальные средства для нейтрализации седины в домашних условиях.


Попрощайтесь с седыми волосами! Делюсь опытом
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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