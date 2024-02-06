Косметологи объяснили, для каких целей мужчины используют инъекции ботокса в реальности

Косметологи рассказали, зачем мужчины колют ботокс на самом деле

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

За последние три года число московских мужчин, обращающихся за инъекциями ботокса, увеличилось на 70%, согласно данным портала Mash. Если ранее данная процедура была популярна в основном среди знаменитостей, актеров, политиков и дизайнеров, то сейчас спрос на неё значительно расширился. Востребованность ботокса возросла не только среди публичных личностей, но и среди государственных служащих, топ-менеджеров и мужчин, переживающих средний возраст.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Косметологи, на которых ссылается Mash, выделяют две основные причины увеличения интереса мужчин к ботоксу: желание сохранить молодость и привлекательность, а также продолжать привлекать внимание молодых партнёрш. С учетом того, что внешний вид стал важным маркером успеха, мотивация мужчин понятна.

Кроме того, косметологи отмечают, что мужчины обычно более пунктуальны и терпимы к болезненным ощущениям во время процедур по сравнению с женщинами.