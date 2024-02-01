Тренд на животный принт возвращается: как правильно комбинировать и стильно носить этот элемент моды

Согласно отчету аналитического портала TagWalk о модных тенденциях, в наступающем сезоне возвращается тренд на животные принты. Этот возвращение обещает настоящий камбэк леопардового, тигрового, зебрового и прочих анималистичных узоров. Подготовка к этой возрождающейся тенденции становится актуальной, и важно знать, как стильно внедрить животный принт в гардероб.
Несмотря на определенные сложности в сочетании анималистичного принта, справиться с этим заданием вполне возможно. Основные правила включают в себя оставление животного принта единственным акцентом в образе. Например, выразительный леопардовый топ можно сочетать с однотонными элементами. Важно также обращать внимание на цветовую гамму принта: зебровой лучше всего сочетается с черным, белым или серым, тогда как тигровый прекрасно гармонирует с бежевым и коричневым. Предоставляем наглядные примеры того, как успешно сочетать и носить различные животные принты, чтобы оставаться в тренде в этом сезоне.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.