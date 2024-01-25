5 советов о красоте от Евы Лонгории

Ева Лонгория поделилась своими взглядами на красоту в интервью журналу Cosmopolitan UK, где высказала пять ключевых мыслей:
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Нельзя зависеть от красоты: Лонгория подчеркнула, что красота идет изнутри, и для нее важнее быть уверенной, умной и спокойной женщиной. Она признала, что учение матери научило ее не зависеть от внешности.
Избегай красной помады, если у тебя есть дети: Актриса поделилась, что избегает красной помады, когда находится рядом со своим сыном, чтобы избежать передачи помады ему при поцелуях и объятиях.
Эпоха красоты переживает свой лучший период: Лонгория выразила любовь к естественному стилю и называет текущую эпоху красоты наилучшей. Она предпочитает минималистичный макияж и укладку, подчеркивая свою любовь к натуральности.
Синие тени для век не для всех: Актриса признала, что использование синих теней для век было ее худшим решением в макияже, подчеркивая, что не все образы можно повторить.
Восхищение Сальмой Хайек: Лонгория выразила восхищение Сальмой Хайек, считая ее одной из своих главных икон красоты. Она также отметила Софи Лорен и Бриджит Бардо как образцы красоты, особенно подчеркивая их макияж глаз.
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