Раскладывать елочные украшения и приводить в порядок дом лучше всего 27 января

Эксперт рассказала об оптимальном времени, чтобы убрать новогоднюю ель

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Раскладывать елочные украшения и приводить в порядок дом лучше всего 27 января, как утверждает астролог и практик фэншуй из Москвы Анастасия Старун.

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По её мнению, необходимость уборки ёлки не так критична, как выбор дня для её установки. Тем не менее, если есть желание приступить к этому занятию в самый подходящий день, стоит выбрать именно 27 января.

Этот день идеально подходит для избавления от всего устаревшего. В этот момент не только целесообразно разбирать украшения с елки, убирать новогодний декор и общим образом приводить дом в порядок после праздников, но и для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Кроме того, это благоприятное время для начала диеты, сообщает Москва 24.

Важно отметить, что, по словам астролога, нет необходимости задерживать новогоднюю елку в доме до Китайского Нового года по солнечному календарю, когда начинается год Дракона (4 февраля после 16:00 по московскому времени).

"В Китае главным атрибутом праздника является не ёлка, а красный цвет. Люди используют его в праздничной одежде, в украшении домов и в подарках. Это связано с тем, что красный символизирует огонь, а его стихия приносит людям радость, позитивные эмоции и процветание", — пояснила Старун.