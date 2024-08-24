Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания
Врач Мартынов: ожирение может спровоцировать инсульт
Как происходит старение кожи и как с ним бороться с помощью косметики?
Тренер рассказал, можно ли накачать спину на турнике
Врач Карабиненко: лечение антибиотиками должно проходить под контролем специалиста

Шины, фильтры и дворники: что нужно сделать с машиной перед осенними дождями

И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?
1:17
Авто

С наступлением осени важно подготовить автомобиль к изменяющимся погодным условиям, отмечает Дмитрий Сапцов, руководитель образовательной программы в цифровой автошколе "Баранка". Первым делом стоит обратить внимание на состояние шин.

И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Если шины изношены, повреждены или им более трех лет, их следует заменить, чтобы избежать увеличения тормозного пути на влажных и грязных дорогах, что особенно актуально осенью. Сапцов также рекомендует сменить резину в начале осени, когда цены на летние покрышки снижаются. В это же время выгодно приобрести и зимние шины.

Кроме того, специалист советует заменить или очистить салонный фильтр и обработать стекла средством "антидождь", что позволит значительно уменьшить их загрязнение. Также перед сезоном стоит проверить состояние дворников: вместо полной замены механизма, можно приобрести новую резиновую ленту, что поможет сэкономить.

Не забудьте тщательно помыть автомобиль, включая днище, и осмотреть его на наличие сколов и царапин. Поврежденные участки требуют дополнительной защиты, особенно в преддверии осенних осадков, подчеркивает Сапцов.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности. == Литература == «Основы конструкции автомобиля», Иванов А. М., Солнцев А. Н., Гаевский В. В. и др. Учебник для ВУЗов. — М.: ООО «За рулём», 2005. ISBN 5-9698-0003-1 «Modern car technology : Jeff Daniels looks under the skin of today’s cars», Jeff Daniels — Sparkford, UK : Haynes, 2001. ISBN 1-85960-811-6

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Последние материалы
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?
Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания
Врач Мартынов: ожирение может спровоцировать инсульт
Как происходит старение кожи и как с ним бороться с помощью косметики?
Тренер рассказал, можно ли накачать спину на турнике
Врач Карабиненко: лечение антибиотиками должно проходить под контролем специалиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.