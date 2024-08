Шины, фильтры и дворники: что нужно сделать с машиной перед осенними дождями

И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?

С наступлением осени важно подготовить автомобиль к изменяющимся погодным условиям, отмечает Дмитрий Сапцов, руководитель образовательной программы в цифровой автошколе "Баранка". Первым делом стоит обратить внимание на состояние шин.

Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Если шины изношены, повреждены или им более трех лет, их следует заменить, чтобы избежать увеличения тормозного пути на влажных и грязных дорогах, что особенно актуально осенью. Сапцов также рекомендует сменить резину в начале осени, когда цены на летние покрышки снижаются. В это же время выгодно приобрести и зимние шины.

Кроме того, специалист советует заменить или очистить салонный фильтр и обработать стекла средством "антидождь", что позволит значительно уменьшить их загрязнение. Также перед сезоном стоит проверить состояние дворников: вместо полной замены механизма, можно приобрести новую резиновую ленту, что поможет сэкономить.

Не забудьте тщательно помыть автомобиль, включая днище, и осмотреть его на наличие сколов и царапин. Поврежденные участки требуют дополнительной защиты, особенно в преддверии осенних осадков, подчеркивает Сапцов.

