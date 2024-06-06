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Россиянам рассказали, сколько служит плёнка для оклейки автомобиля

Fit Service: срок службы дешёвой пленки для авто составляет четыре года

1:25
Авто

Самая распространённая и недорогая виниловая плёнка для оклейки автомобилей служит всего 4-5 лет. Об этом сообщил корреспонденту "Газеты.Ru" руководитель направления кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин. В то же время более дорогая полиуретановая пленка прослужит дольше, но её стоимость сравнима с ценой покраски машины.

Fit Service: срок службы дешёвой пленки для авто составляет четыре года
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

"На рынке есть два вида плёнок: виниловая и полиуретановая. Виниловая плёнка позволяет изменить цвет автомобиля, выбрать оригинальные текстуры или эффекты, такие как матовый, хамелеон или градиент. Она стоит относительно недорого, но её срок службы не превышает пяти лет. Её стоит использовать, если цель — изменить внешний вид автомобиля, а не защитить лакокрасочное покрытие. Полиуретановая пленка, которая является искусственной резиной, предназначена для защиты ЛКП автомобиля. Она эффективно справляется с такими проблемами, как сколы, трещины, царапины, повреждения от града, почек и насекомых", — пояснил Кукарин.

По его словам, полиуретановая плёнка примерно в два раза дороже виниловой и держится на кузове в два раза дольше. Однако стоимость оклейки отдельного элемента сопоставима с ценой покраски автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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