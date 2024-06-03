Китайские машины "непригодны" для России: заявление главы КамАЗа

На парламентских слушаниях в Тольятти гендиректор КамАЗа Сергей Когогин заявил, что китайские автомобили не приспособлены к российским условиям, что легко видно на примере проекта "Москвич".
Когогин отметил, что в отличие от немецкого концерна Mercedes-Benz, который провел полный цикл испытаний перед выходом на российский рынок, китайские компании не занимались адаптацией своих автомобилей.
Это может привести к проблемам с коррозионной защитой и виброустойчивостью, что со временем вызовет поломки. Он предложил ужесточить сертификационные требования для иностранных автомобилей.
Несмотря на это, Когогин признал высокий уровень технологий китайских автоконцернов, которые за 30 лет сотрудничества с европейскими, американскими и японскими компаниями добились значительного прогресса.
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