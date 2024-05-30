Виновны или нет? Узнайте, что ждет водителей, забывших включить поворотник при аварии

ГИБДД объяснила, признают ли виновным водителя без включенного поворотника при ДТП

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Неиспользование указателей поворота создает опасные ситуации и раздражает других водителей, особенно в напряженном трафике крупных городов. ГИБДД разъяснила, что водители, не включившие поворотник и спровоцировавшие ДТП, могут быть признаны виновными.

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Примером является ситуация, когда автомобиль внезапно поворачивает направо, не включая поворотник, что вынуждает другую машину или мотоциклиста резко тормозить или съезжать с дороги. В подобных случаях виновность определяется по правилам обгона и безопасности маневра. Отсутствие сигнала поворота может привести к штрафу в размере 500 рублей и признанию вины в случае ДТП.