Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто с туристами затонуло в реке из-за Google карт
Три продукта для молодой кожи: секреты здоровья из вашего рациона
Породы кошек без хвоста
В чём польза грецких орехов
Мама Тимати рассекретила мечту внучки Алисы покорить Голливуд
Как вырастить сочный укроп?
Ученые создали материал "прозрачнее" стекла, который способен охлаждать помещения
Керосин в огонь конфликта на Украине подливает Великобритания
Юрий Чернов сравнил уехавших из РФ артистов с экзотическими растениями
Страшные последствия: почему бензин АИ-92 может оставить вас без машины

Эксперт перечислил риски при заправке авто неподходящим бензином

1:01
Авто

Если заправлять автомобиль топливом с более низким октановым числом, двигатель может выйти из строя, заявил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий, сообщает "Газета.Ru".

Эксперт перечислил риски при заправке авто неподходящим бензином
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист отметил, что бензин АИ-92, обладающий низким октановым числом, чаще вызывает детонации во время работы мотора. Помимо этого, он может привести к увеличению вредных выбросов, таких как оксиды азота и углеводороды.

"Использование бензина АИ-92 в автомобилях, для которых рекомендованы АИ-95 или АИ-98, может вызвать, например, образование нагара на клапанах, повреждение поршней и цилиндров. Это также приводит к снижению производительности", — пояснил он.

Стрельбицкий добавил, что использование АИ-92 увеличивает расход топлива, и с учетом разницы в цене это делает его применение нецелесообразным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Последние материалы
Породы кошек без хвоста
В чём польза грецких орехов
Мама Тимати рассекретила мечту внучки Алисы покорить Голливуд
Как вырастить сочный укроп?
Эксперт перечислил риски при заправке авто неподходящим бензином
Ученые создали материал "прозрачнее" стекла, который способен охлаждать помещения
Керосин в огонь конфликта на Украине подливает Великобритания
Юрий Чернов сравнил уехавших из РФ артистов с экзотическими растениями
В РФ хотят выполнить задачу по наращиванию производства СПГ до 100 млн тонн
Фабио Капелло считает, что Сафонов многому научится в "ПСЖ"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников