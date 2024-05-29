Страшные последствия: почему бензин АИ-92 может оставить вас без машины

Если заправлять автомобиль топливом с более низким октановым числом, двигатель может выйти из строя, заявил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий, сообщает "Газета.Ru".
Специалист отметил, что бензин АИ-92, обладающий низким октановым числом, чаще вызывает детонации во время работы мотора. Помимо этого, он может привести к увеличению вредных выбросов, таких как оксиды азота и углеводороды.
"Использование бензина АИ-92 в автомобилях, для которых рекомендованы АИ-95 или АИ-98, может вызвать, например, образование нагара на клапанах, повреждение поршней и цилиндров. Это также приводит к снижению производительности", — пояснил он.
Стрельбицкий добавил, что использование АИ-92 увеличивает расход топлива, и с учетом разницы в цене это делает его применение нецелесообразным.
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