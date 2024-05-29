Эксперт Кадаков о перезапуске производства LADA Largus: где сэкономили?

Компания "АвтоВАЗ" возобновила производство модели LADA Largus в Ижевске, что потребовало значительных затрат на перевозку и установку оборудования.
Эксперт Максим Кадаков подчеркнул, что несмотря на эти расходы, компания не сэкономила ни рубля, уделяя внимание деталям производства, таким как ровные зазоры по кузовным панелям, использование оцинкованной стали и обработка кузова специальной мастикой и антикоррозийными средствами.
Производство LADA Largus было возобновлено в мае текущего года после прекращения весной 2022 года, а первые машины уже поступили в продажу.
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