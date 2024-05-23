Россиянам назвали пять обязательных проверок автомобиля перед летним сезоном

Автоэксперт Родионов назвал пять обязательных проверок автомобиля перед летом

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед наступлением жаркого летнего сезона автомобиль необходимо тщательно проверить, чтобы предотвратить возможные поломки, сообщил "Газете.Ru" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Особое внимание следует уделить системе охлаждения двигателя. Старый антифриз плохо справляется с отводом тепла от двигателя, что повышает риск перегрева и закипания мотора летом. Также нужно осмотреть радиатор, помпу и трубки на наличие течей," — отметил Родионов.

Эксперт также подчеркнул, что перед летним сезоном важно проверить тормозную систему. Если уровень влаги в тормозной жидкости превышает 3%, ее необходимо заменить, иначе эффективность торможения снизится, что может привести к авариям и коррозии компонентов тормозной системы. Дополнительно следует проверить состояние колодок и суппортов.

Перед летним сезоном обязательно нужно проверить работу кондиционера, так как в течение трех месяцев ему предстоит работать с повышенной нагрузкой.

Также необходимо заменить салонный фильтр, так как летом нагрузка на него значительно увеличивается, и только новый фильтр сможет справиться с этим.

Необходимо также проверить давление в шинах. Часто весной, из-за некачественного шиномонтажа, воздух из шин постепенно уходит, что автомобилисты могут не заметить. Недостаточное давление ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает износ резины, предупредил специалист.