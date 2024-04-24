Битва за электромобильное господство: Volvo снижает цены до уровня Tesla!

Volvo представляет электромобиль EX30: конкурент Tesla Model Y с доступной ценой

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Компания Volvo Cars, шведский бренд, принадлежащий китайской Geely, запускает в США электромобиль EX30, созданный в Китае, который предлагает мощность и эффективность, сопоставимые с Tesla Model Y, но по цене на $8,000 дешевле.

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Это свидетельствует о растущей угрозе, с которой сталкиваются американские автопроизводители от китайских производителей электромобилей, опережающих своих глобальных конкурентов, особенно в плане доступности.

Несмотря на агрессивную цену, Volvo стремится к высоким маржам прибыли на EX30, составляющим от 15% до 20% глобально. Китайская доминирование в области электромобилей демонстрируется на выставке автомобилей в Пекине, где китайские марки соперничают в ценовой войне, а иностранные производители постепенно теряют долю рынка.