Ошибки, которые могут стоить вам штрафа: как не надо вести себя при проверке документов

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ГИБДД раскрыла 5 фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей

2:16
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Многие водители чувствуют себя растерянными и начинают действовать непредсказуемо во время документальной проверки, варьируясь от угодничества перед полицейским до проявления агрессии. По словам представителя ГИБДД в интервью для портала njcar. ru, полицейские могут определить потенциального нарушителя по нескольким его фразам.

ГИБДД раскрыла 5 фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Странно, но факт: один водитель может легко пройти проверку и услышать пожелание "Счастливого пути!", тогда как другой постоянно сталкивается с конфликтами с ДПС. Причина заключается в поведении и речи водителя во время общения с сотрудником ГИБДД.

Некоторые водители, не владея достаточными юридическими знаниями, пытаются это скрыть, цитируя фрагменты законов из интернета, что только выдает их нервозность и привлекает внимание полиции. Полицейские распознают таких водителей по ключевым фразам.

Например, водители, зачастую находящиеся в состоянии опьянения, требуют у полицейских объяснения причин остановки, хотя инспекторы ГИБДД имеют право останавливать транспортные средства для проверки документов при подозрениях на нарушение или если автомобиль кажется подозрительным.

"Эксперты" по ПДД иногда настаивают, что полицейские не могут останавливать автомобили вне стационарных постов, но на практике место остановки уже не имеет значения.

Другой "сигнал тревоги" — настойчивое требование водителя увидеть служебное удостоверение останавливающего его полицейского. Водители, утверждающие, что под формой может скрываться преступник, часто вызывают более тщательную проверку.

Если водитель начинает оправдываться за предполагаемое нарушение ПДД сразу после остановки, это тоже вызывает подозрения у полицейских.

И, наконец, подозрительно выглядит поведение водителя, который, остановившись недалеко от инспектора, мгновенно выходит из машины и пытается быстро подойти к полицейскому, уверяя в своей невиновности.

Это может вызвать подозрения у ГИБДД, так как водитель не дает сотруднику ДПС подойти к автомобилю, что может быть связано с техническими неисправностями авто.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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