Вот как можно избежать штрафов за повороты из-за ошибок дорожных служб

Ошибки дорожных служб не могут быть основанием для наложения штрафа на водителя

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Некорректная разметка на дороге, вызванная ошибками дорожных служб, может создавать опасные ситуации для водителей. Однако, если линии разметки не соответствуют стандартам, ошибки дорожных служб не могут быть использованы для наложения штрафов на водителей.

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Например, если сплошная линия заходит слишком далеко на зону поворота налево, при условии, что сам поворот разрешен, водитель не может быть оштрафован за нарушение. Тем не менее, поворот налево или разворот в нарушение требований, установленных дорожными знаками или разметкой, может привести к наложению административного штрафа.