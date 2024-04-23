Omoda анонсировала совершенно новый кроссовер

Состоялся анонс премьеры нового кроссовера Omoda C7. Его представят 28 апреля

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С учетом того, что у Chery под брендом Omoda на данный момент имеется только один кроссовер C5, компания готовится представить своего второго представителя этого класса — более крупный и продвинутый C7. Новая модель, которая будет дебютировать на автосалоне в Пекине 28 апреля, символизирует продвижение вперед в области дизайна и технологий, устанавливая новые стандарты в автомобильной индустрии.

Фото: openverse by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

Кроссовер Omoda C7 продолжит традиции и философию бренда, но будет представлен с утонченной эстетикой и характерным стилем в каждой детали. Фирменный футуристический дизайн новой модели будет выделяться особой элегантностью и современностью.

По словам представителей Omoda, передняя часть автомобиля будет отличаться плавными переходами от острых граней к элегантному профилю, а задние фонари подчеркнут силу и технологичность автомобиля.

Новый Omoda C7 будет принадлежать к более престижному сегменту и обладать большими габаритами по сравнению с моделью C5. Он также предложит владельцам новый уровень интеллектуального вождения благодаря применению передовых технологий.

Автомобили Omoda завоевали популярность благодаря своему футуристическому дизайну, обилию функций, экологичности и высокому уровню безопасности. Это позволило бренду стать популярным по всему миру.

Появление нового кроссовера Omoda C7 будет важным событием, открывающим новые перспективы и направления развития для бренда.