Разгадываем тайны АКПП. Как не попасть на дорогие ремонты?

Автоматическая коробка передач является одним из самых дорогостоящих агрегатов в автомобиле, но не все ее проблемы требуют срочного ремонта.
Эксперты подчеркивают, что некоторые типичные проблемы, такие как рывки при переключении передач и утечка рабочей жидкости, могут быть не так страшны, как кажется. Например, рывки при переключении передач могут быть вызваны износом резиновых подушек, а не поломкой коробки.
Важно регулярно контролировать уровень жидкости в коробке передач и в случае утечки доливать ее, чтобы избежать перегрева и серьезных повреждений.
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