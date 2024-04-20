Разгадываем тайны АКПП. Как не попасть на дорогие ремонты?

Когда не стоит паниковать: типичные проблемы с автоматической коробкой передач

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Автоматическая коробка передач является одним из самых дорогостоящих агрегатов в автомобиле, но не все ее проблемы требуют срочного ремонта.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Эксперты подчеркивают, что некоторые типичные проблемы, такие как рывки при переключении передач и утечка рабочей жидкости, могут быть не так страшны, как кажется. Например, рывки при переключении передач могут быть вызваны износом резиновых подушек, а не поломкой коробки.

Важно регулярно контролировать уровень жидкости в коробке передач и в случае утечки доливать ее, чтобы избежать перегрева и серьезных повреждений.