Горячие новости от Honda: серия электромобилей Ye готова к запуску

На предстоящей Пекинской Международной Автомобильной Выставке Honda представит новую серию электромобилей Ye, которая присоединится к уже существующей линейке электромобилей e: N Series, доступных для продажи в Китае.
Первые две модели, Ye P7 и Ye S7, будут оснащены новой электрической платформой и будут доступны в вариантах с задним и полным приводом. Компания также планирует выпустить будущие модели на основе концептуального автомобиля Ye GT.
Все это является частью стратегии Honda перехода к полностью электрическим автомобилям в Китае к 2035 году.
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