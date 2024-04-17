Горячие новости от Honda: серия электромобилей Ye готова к запуску

Honda представит новую серию электромобилей Ye на автовыставке в Пекине

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На предстоящей Пекинской Международной Автомобильной Выставке Honda представит новую серию электромобилей Ye, которая присоединится к уже существующей линейке электромобилей e: N Series, доступных для продажи в Китае.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under public domain

Первые две модели, Ye P7 и Ye S7, будут оснащены новой электрической платформой и будут доступны в вариантах с задним и полным приводом. Компания также планирует выпустить будущие модели на основе концептуального автомобиля Ye GT.

Все это является частью стратегии Honda перехода к полностью электрическим автомобилям в Китае к 2035 году.