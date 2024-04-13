Скрытые опасности вариаторных коробок передач: что вы не знали о своем автомобиле

Специалист автосервиса раскрыл, почему россияне отказываются покупать машины с вариатором

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Опытные российские автолюбители давно считают, что вариаторные трансмиссии не являются самыми надежными среди всех доступных автоматических коробок передач. Этот предвзятый взгляд основан на различных аспектах, начиная от личного негативного опыта владения автомобилем с вариаторной КПП и заканчивая отзывами от друзей и рекомендациями опытных автомехаников.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Сайт njcar.ru решил выяснить у владельца специализированного автосервиса, насколько обоснованы эти предубеждения и почему опытные автомобилисты отговаривают от приобретения машин с CVT.

Следует отметить, что ведущие мировые автопроизводители начали активно применять вариаторные коробки передач уже в 90-е годы. В это время появились мифы о недостаточной надежности таких трансмиссий: частые перегревы и выход из строя на небольших пробегах вызывали сомнения в их долговечности.

Кроме того, вариаторы того времени были проблематичны в ремонте, а доступность запчастей к ним оставляла желать лучшего. Тем не менее, к середине двухтысячных годов конструктивные недочеты вариаторов стали менее заметными.

Современные вариаторные коробки передач часто не уступают по надежности классическим гидромеханическим автоматам. Фактически, они могут быть даже более эффективными по некоторым параметрам, таким как экономичность и плавность разгона.

Однако на некоторых популярных моделях автомобилей вариаторы могут иметь ограниченный срок службы, например, на премиальных немецких купе Audi A5 (S tronic), японских кроссоверах Nissan Qashqai с 1,6-литровым двигателем (Jatco) и Nissan Juke (Jatco).

Вариаторы CVT TR580 от Subaru могут прослужить немного дольше, но даже они, возможно, потребуют ремонта после пробега в 130 тысяч километров.

Наиболее надежными считаются японские вариаторы Aisin, применяемые во многих моделях Toyota, а также некоторые модификации Jatco CVT, используемые в Mitsubishi и Nissan.

Однако, при рассмотрении покупки подержанного автомобиля с вариатором, всегда возникают сомнения и вопросы. Как узнать, как эксплуатировалась трансмиссия? Были ли случаи перегрева или владелец проводил ли замену трансмиссионной жидкости?

Эти вопросы остаются без ответа и вызывают беспокойство у автолюбителей, поскольку на подержанном автомобиле с пробегом более 130 000 км вариатор может иметь скрытые проблемы, которые могут привести к поломке и затратному ремонту.