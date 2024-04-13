Цены запредельные, но люди покупают: в России взлетели продажи люксовых авто

В марте текущего года в России было реализовано 68 автомобилей премиум-класса, что в два раза превышает показатель за март прошлого года, по данным экспертов аналитического агентства "Автостат", ссылка на которых основана на информации от АО "ППК".
По уточненным данным, приблизительно 30% из общего числа продаж премиальных автомобилей приходится на итальянский бренд Lamborghini (22 единицы), в то время как продажи моделей Rolls-Royce и Bentley составили соответственно 21 и 19 единиц.
В рейтинге моделей, аналогично предыдущему году, на первом месте находится Lamborghini Urus, с 21 проданным автомобилем в марте. В топ-3 также вошли Rolls-Royce Cullinan (14 штук) и Bentley Continental GT (10 штук).
Из-за начавшихся военных действий на Украине официальные поставки в Россию и гарантийное обслуживание автомобилей премиум-класса были временно прекращены. В настоящее время автомобили попадают в страну только через параллельный импорт.
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