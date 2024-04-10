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Весенние лужи: невидимая угроза для вашей машины

Автоэксперт рассказал, как правильно ездить весной

1:10
Авто

Межсезонная переменчивая теплота — это, когда днем наступает приятное оттепель а ночью — небольшой морозец. В новой статье "За рулем", посвященной основам безопасного вождения весной, рассматриваются несколько связанных с этим явлений, и даются советы, как избежать негативных последствий.

Автоэксперт рассказал, как правильно ездить весной
Фото: commons.wikimedia.org by Acubens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В частности, рассматривается такое обыденное, на первый взгляд, явление, как лужа. Однако, стоит учитывать, что весенняя лужа — не то же самое, что летняя! У нынешней лужи сохраняются ледяные барьеры по краям, удерживающие воду на дороге. Поэтому глубина лужи может быть больше, чем кажется!

Не рекомендуется проезжать ее на высокой скорости.

  • Во-первых, можно позволить двигателю засосать воду через воздушный фильтр — и вот оно, гидроудар.
  • Во-вторых, существует большой риск въехать в яму с острыми краями, скрытую под водой — и вот уж точно прощай, покрышка.
  • В-третьих, если это лужа на загородной дороге, вы можете столкнуться с аквапланированием и… в этом случае лучше ни с кем не здороваться и не прощаться. Просто сбавьте скорость перед преодолением весенних луж!
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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