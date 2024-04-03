Смерть не с косой, а за рулём: смертность на дорогах США продолжает расти даже при пустых дорогах

Смертность на дорогах США снизилась второй год подряд, но остается выше до-пандемического уровня

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В результате пандемии COVID-19 практически все сферы американского общества были быстро приостановлены, что привело к уменьшению числа людей на дорогах. Однако, несмотря на это, смертность в дорожно-транспортных происшествиях продолжала расти, достигнув почти 39 000 в 2020 году.

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Число погибших продолжало расти в течение 2021 года, достигнув пика в 42 915 случаев, но с тех пор снизилось два года подряд, согласно последнему отчету Национального управления по безопасности дорожного движения. Основные причины увеличения смертности включают в себя пьянство, превышение скорости и непристегнутость ремней безопасности.

В то время как общее число смертей среди водителей снизилось, число пешеходов, велосипедистов и старших водителей, погибших в ДТП, увеличилось. Национальное управление по безопасности дорожного движения запустило кампанию "Прятать телефон или платить", напоминая водителям о опасностях отвлеченного вождения.