Москвичей призвали не менять зимнюю резину на летнюю до 10 апреля

Автоэксперт Калинин: москвичам не стоит менять шины на летние до 10 апреля

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Водителям в Москве рекомендуется отложить смену зимних шин на летние до 10 апреля из-за возможности снегопада, который может привести к затруднениям на дорогах. Об этом замруководитель издательского дома "Новости автобизнеса" Михаил Калинин сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

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Кроме того, в ночь на субботу, 6 апреля, температура воздуха в столице опустится ниже нуля. По мнению эксперта, смену резины стоит проводить, когда среднесуточная температура стабильно превысит +5°C.

"Важно учитывать и долгосрочный прогноз, чтобы принять взвешенное решение. Сегодня лишь 1 апреля, и погода в любой момент может измениться. Я помню несколько случаев апрельских снегопадов, которые серьезно осложняли движение в городе. Обычно рекомендуется менять резину примерно к десятому числу апреля. Пока нет необходимости в срочной смене, учитывая прогноз на ночь с пятницы на субботу -1°C", — подчеркнул Калинин.