Обнаружена секретная пещера под трибунами: что скрывает гоночный трек?

Под трибунами автодрома обнаружили пещеру времен сухого закона

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Под трибунами автодрома North Wilkesboro Speedway обнаружена пещера, которая, возможно, использовалась для производства нелегального алкоголя во времена сухого закона в начале 20-го века.

Фото: U.S. Navy photo by Mate Johnny Bivera. is licensed under Общественное достояние

Сотрудники трека обнаружили пещеру, когда заметили трещины в бетоне секции трибун в марте 2024 года. Несмотря на то что еще не найден самогонный аппарат, в пещере обнаружены следы, свидетельствующие о возможном его существовании. Связь между производством нелегального алкоголя и автогонками в окрестностях трека подтверждается историческими фактами, поскольку многие бутлегеры использовали свои навыки в автоспорте для избежания погони.

Несмотря на интерес археологов к пещере, трек планирует быстро восстановить поврежденный бетон и вернуть сиденья перед грядущими гонками NASCAR All-Star Race Week в мае 2024 года.