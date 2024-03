Ошибки владельцев при замене свечей зажигания: что может пойти не так?

Периодическая замена свечей зажигания в бензиновых автомобилях является обязательной процедурой, но многие владельцы машин пытаются выполнить эту задачу сами, без специальных инструментов. Однако, такой подход может привести к серьезным проблемам.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license