Ошибки владельцев при замене свечей зажигания: что может пойти не так?

Периодическая замена свечей зажигания в бензиновых автомобилях является обязательной процедурой, но многие владельцы машин пытаются выполнить эту задачу сами, без специальных инструментов. Однако, такой подход может привести к серьезным проблемам.
Например, замена свечей в горячем моторе может повредить резьбу в блоке цилиндров. Также, недостаточная очистка перед заменой может привести к попаданию грязи в цилиндры и повреждению двигателя.
Ошибки также возникают из-за неправильного использования инструментов, неправильной затяжки свечей и игнорирования рекомендаций производителей.
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