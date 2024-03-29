Hyundai удваивает ставки на электромобили: инвестиции в миллиарды долларов шокируют индустрию

Hyundai объявил об инвестициях на 51 миллиард долларов в Южной Корее

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Hyundai Motor Group объявил о планах инвестировать 68 триллионов вон ($51 миллиард) в течение трех лет в Южной Корее для увеличения производства электромобилей и развития новых мобильных бизнесов.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Больше половины инвестиций будет выделено на исследования и разработку новой инфраструктуры и линий сборки для электромобилей. Hyundai также подтвердил свои планы по строительству завода для производства электромобилей в Джорджии, США, с наибольшими инвестициями за пределами Южной Кореи.

В то время как некоторые автопроизводители снижают темпы расширения производства электромобилей, Hyundai решительно продолжает свои усилия в этом направлении, хотя и признает замедление темпов электрификации. Однако компания утверждает, что видит в электромобилях основной источник роста в долгосрочной перспективе.

В рамках нового инвестиционного плана также предусмотрено обновление завода Kia для производства компактных электромобилей и запуск производства специальных электромобилей. Hyundai также планирует значительные инвестиции в исследования и разработку в области электромобилей, включая технологии батарей и программное обеспечение.