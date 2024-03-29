ТОП-5 мифов о дизельных автомобилях: что на самом деле беспокоит автолюбителей

Эксперты портала NJCAR. RU провели опрос и выявили основные опасения автолюбителей по отношению к дизельным автомобилям.
В пятерку вошли следующие мифы: недостаточная динамика, высокая цена, зависимость от качества топлива, "морозонеустойчивость" и высокие расходы на обслуживание и ремонт.
Анализ экспертов показывает, что многие из этих опасений основаны на устаревших представлениях или недостаточной информации о современных дизельных автомобилях.
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