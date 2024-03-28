Subaru вызывает 120 тысяч авто из-за серьезной проблемы безопасности

Subaru отзывает почти 120 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

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Национальное управление безопасности движения на дорогах (NHTSA) сообщило о том, что Subaru of America отзывает 118 723 универсалов и седанов в США из-за проблемы, которая мешает разворачиванию подушек безопасности в случае аварии. Обратный отзыв касается определенных моделей Outback и Legacy, произведенных в период с 2020 по 2022 годы.

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По информации NHTSA, конденсатор в датчиках системы определения наличия пассажиров (ODS) может треснуть и короткозамкнуться, что может препятствовать разворачиванию передней пассажирской подушки безопасности в случае аварии. Subaru заявила, что знает о 253 гарантийных претензиях, связанных с этой проблемой, но утверждает, что не было информации о травмах.

Дилеры бесплатно заменят датчики ODS на переднем пассажирском сиденье для устранения проблемы. Владельцы транспортных средств будут уведомлены в течение 60 дней и также могут проверить свой автомобиль по VIN-коду на веб-сайте по отзыву NHTSA.