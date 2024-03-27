Новый Hyundai Tucson 2025 с революционными технологиями

Обновленный Hyundai Tucson 2025 представлен на автосалоне

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Обновленный Hyundai Tucson 2025 представляет собой модель среднего цикла, снабженную новыми технологиями и стильным дизайном. На внешней части автомобиля заметны изменения в виде новой решетки, переднего и заднего бамперов, а также обновленных дневных ходовых огней. Также добавлены новые дизайны колес и анодированный вид на бейджах.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Вариант XRT выделяется новыми поднятыми крышными рейками для большей проходимости. Внутри салона основные изменения затронули приборную панель с 12,3-дюймовым цифровым инструментальным кластером и 12,3-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным дисплеем. Все комплектации теперь поддерживают беспроводные функции Apple CarPlay/Android Auto.

Новая центральная консоль заменяет сложные сенсорные элементы управления на более удобные кнопки и переключатели. Также были переделаны центральная консоль, рулевое колесо и обшивка дверей. Высокие комплектации получат новый селектор передач, размещенный на колонке, а также новый беспроводной зарядник для телефона и улучшенные USB-C порты.

Hyundai предлагает новую систему Digital Key 2 и биометрический аутентификатор для запуска автомобиля без ключа. Обновленный Tucson появится у дилеров в июне, а гибридные и PHEV-версии — в конце лета. Цены на автомобиль будут объявлены ближе к дате начала продаж.